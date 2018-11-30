Bursa'da asırlık çiniler restore ediliyor

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA\'da kurulan \'restorasyon atölyesi\' sayesinde binlerce yıllık tarihi çiniler restore ediliyor. Atölye çalışmalarında, Uludağ Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve İznik Meslek Yüksek Okulu Kurucu Müdürü Turgut Tuna ile seramik teknikeri Rana Akın görev alıyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin taşınabilir kültür varlıklarının korunması için kurduğu restorasyon atölyesinde usta eller, binlerce yıllık çinileri aslına uygun restore ederek adeta küllerinden yeniden oluşturuyor. 3 aydır çalışmalarını sürdüren atölyede, arkeolojik kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan çini örnekleri, belirli bir plan ve bilimsel disiplin çerçevesinde eski formuna kavuşturuluyor. Atölyedeki kalifikasyon ve restorasyon çalışmalarını, Uludağ Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve İznik Meslek Yüksek Okulu Kurucu Müdürü Turgut Tuna ile Seramik Teknikeri Rana Akın birlikte yürütüyor.

HER DÖNEMDEN ÖRNEKLER VAR

Türkiye genelinde arkeolojik kazılar ve bulunma yöntemi ile ellerine ulaşan çinilere ilişkin yapılan çalışmanın oldukça önemli olduğunu ifade eden Uludağ Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tuna, atölyelerinde İlhanlı, Selçuklu, Bizans ve Osmanlı seramiklerine ilişkin örnekler bulunduğunu ifade etti. Kâbe tasvirli çini parçalarından, Türk kırmızısı olarak adlandırılan eserlere kadar geniş bir yelpazede zamanla zarar görmüş çini örneklerini eski formunu kazandırmak için gayret gösterdiklerini belirten Tuna, “Bu eserleri; yapım teknikleri hakkında bilgi sahibi olup, parçaların norm ve standartlarını belirledikten sonra aslına uygun bir şekilde yeniden gün yüzüne çıkarmaya çalışıyoruz. Bursa çini konusunda oldukça zengin bir coğrafya. Beylik döneminden Cumhuriyet’in ilk yıllarına dek birçok eserin kalıntısı mevcut. Amacımız kültürel varlıklarımıza sahip çıkmanın yanı sıra restoratörlere, sanat tarihçilerine ve seramikçilere fikir sunmak” dedi.

\'DEVLETLERİN KARTVİZİTİ\'

Bursa’nın seramik tarihinin çok eskilere dayandığını ifade eden Turgut Tuna, İznik’in Ilıpınar ilçesinde gerçekleştirilen kazı çalışmalarında 7 bin 500 yıllık Prehistorik (Tarih Öncesi) döneme ait kalıntılar bulunduğunu ifade etti. Tuna, “Aslında bu çalışmalar Cumhuriyet’in kuruluşu ile birlikte başlamalıydı. Bursa bu anlamda paha biçilmez bir hazineye sahip. Orhangazi döneminden bu yana bu coğrafyada çok çeşitli çini örneklerine rastlamak mümkün. Unutulmamalıdır ki milli seramikler devletlerin kartviziti gibidir\" ifadelerini kullandı.



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