Bursa Robot takımı dünya üçüncüsü oldu

Cansel ORUÇ/BURSA,(DHA) - BURSA BenMaker Robot takımı, Çin’in Guangzhou şehrinde gerçekleşen MAKE X Dünya Robot Yarışması\'nda 3.ncü oldu. Çocukları makamında ağırlayan İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, \"Bugün robotik alanda başarı gösteren çocuklarımız yarın ülkemiz için belki de uçak, tank, araba üretecekler\" dedi.

Bursa BenMaker takımı, Çin’in Guangzhou şehrinde gerçekleşen MAKE X Dünya Robot Yarışması\'nı dünya 3.ncüsü olarak tamamladı. Yabancı rakipleri karşısında 580 tam puan almalarına rağmen zamanlama farkı ile üçüncülük ödülünün sahibi olan ekip adına eğitmen Erkan Bölükbaş, Çakır Koleji\'nden Deniz Kan (10 yaş) ve Uludağ Koleji\'nden İrem Toker (12 yaş) ile MAKE X Dünya Robot Yarışması\'nda Dünya üçüncülüğü ve En İyi Takım ödülünü aldı.

DÜLGER: \"GURUR KAYNAĞI\"

İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, Ermetal Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Gülener’i, idari ekibi, takım öğrencileri ve öğretmenlerini makamında kabul etti. Uluslararası alanda başarı gösteren öğrencileri tebrik eden Dülger, öğrencilerden yarışmada istenen becerilerin neler olduğuna dair bilgi aldı. Öğrencilerin yarışmada başarılı olabilmek için hızlı olmak ve verilen görevlerin aksatılmadan en kısa sürede tamamlanmasının gerektiğine dair cevap alan Sabahattin Dülger, “Çocuklarımızın en iyi şekilde yetişmelerini sağlamak için hızla gelişen ve değişen dünyaya ayak uydurmamız gerekiyor. Bugün robotik alanda başarı gösteren çocuklarımız yarın ülkemiz için belki de uçak, tank, araba üretecekler. Çocuklarımızın dünya sıralamasında derece elde etmeleri ülkemiz adına da gurur verici” dedi.

GÜLENER: \"ÖNEMLİ BİR İŞ YAPTILAR\"

Ben Maker Kurucusu Gülener ise “Ana birlikler vardır. Bir de ana birliklere gönülden bağlı birlikler. Biz de Türk Milli Eğitim sistemine gönülden bağlı yardımcı birlikleriz. Bir kişi elleriyle bir işi yaparken bunu kafası ve yüreğiyle de idrak eder. Ben Maker sistemi, çocuklarımızın zihniyle, yüreğiyle ve elleriyle çalışmasını sağlar. Çocuklarımız çok önemli bir iş yaptılar ve çok güzel şeyleri hak ediyorlar. Gençlerimizi 24 saat çalışarak bizlerin yerine ve geleceğe hazırlamalıyız” dedi.

MAKE X NEDİR?

Tüm dünyada milyonlarca kişinin takip ettiği ‘maker akımı’ ‘kendin yap’ kültürü son yıllarda ülkemizde de oldukça popüler hale geldi. Özellikle 7-12 yaş aralığındaki çocuklara yönelik maker eğitimi veren atölyelerin açılması yeni neslin teknolojiye ve üretmeye olan ilgi ve becerilerini artırmayı sağlıyor. Make X robotik yarışları çocukların ve gençlerin kodlama becerilerini arttırmak amacı ile dünyada 30’dan fazla ülkede 10.000’den fazla katılımcı ile gerçekleşen bir yarışma olarak insanlık sorunlarına robotik çözümleri üretmek için gençlerin fikirler üretmesini sağlıyor. Her yıl ülkelerin kendi içlerinde yaptıkları ulusal çaptaki yarışmalardan finale kalan takımlar Çin’de dünya finalinde bir araya geliyor.

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