Bursa'da evlerin arasına eğitim uçağı düştü: Pilot ve öğrenci pilot hayatını kaybetti

Bursa Yunuseli Havaalanı yakınında tek motorlu eğitim uçağının düşmesi sonucu 2 pilot hayatını kaybetti.

Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Sarıgül Sokak'ta, evlerin arasına tek motorlu eğitim uçağı düştü, uçağın düşmesiyle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangını kontrol altına alan ekipler, soğutma çalışmasına başladı.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, Yunuseli Havaalanı'ndan eğitim amaçlı kalkan TC-UTT T2002JF model 2002 eğitim uçağının muhtemelen teknik bir sebeple düştüğünü söyledi.

Canbolat, "Park halindeki araçların üstüne düşüyor. Düşmeyle birlikte yangın başlıyor. Eğitim uçağının düşmesi sonucu pilot ve öğrenci pilot hayatını kaybetti. İlk tespitlere göre yaralı yok." dedi.

Canbolat, "Teknik sebeplerden olduğunu düşünmekteyiz. Konu başsavcılığımızca her yönüyle araştırılacak. İki evde ve iki araçta hasar oluştu" diye konuştu.