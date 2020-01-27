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Bursa'da 2.5 milyon dolarlık Tevrat operasyonu

Tevrat'ın kaç yılına ait olduğu bilinmiyor

27 Ocak 2020 00:48

Bursa'da, düzenlenen operasyonda, yaklaşık 2,5 milyon dolar değerinde olduğu değerlendirilen ceylan derisi Tevrat ele geçirildi.

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Buro Amirliği (KOM) ekiplerinin düzenlediği operasyonda Tevrat’ı satın almak isteyen polis, müşteri olarak F.N.'nin evine geldi.

Kaç yılına ait olduğunu henüz bilinmeyen ve yaklaşık 2,5 milyon dolar değerinde olduğu tahmin edilen Tevrat için ilk başta pazarlık yapan ekipler, F.N.'yi suçüstü yaparak gözaltına aldı.

F.N.'nin emniyetteki işlemleri devam ederken, Tevrat ise incelenmek üzere sabah saatlerinde Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne gönderilecek. (İHA)

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