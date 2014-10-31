Burkina Faso'da kriz



Konuşması dün akşam devlet televizyonunda yayınlanan Blaise Compaore, geçiş dönemi için müzakerelerde bulunmaya hazır olduğunu açıkladı.

Aleyhine düzenlenen protesto gösterileriyle verilmek istenen mesajı anladığını belirten Compaore, geçiş döneminin sonunda yeni devlet başkanının demokratik yollardan seçileceğini belirtti. Compaore, olağanüstü halin de kaldırıldığını kaydetti.

Burkina Faso'da başkent Ouagadougou dün şiddet olaylarının yaşandığı protesto gösterilerine sahne oldu. Darbeyle 1987'de göreve gelen Devlet Başkanı Blaise Compaore'ye karşı düzenlenen gösterilerde en az üç kişi vurularak öldürüldü. Muhalefet ölü sayısını 30 olarak bildirdi. Aynı kaynaklara göre yaralı sayısı da 100'ü aşıyor.

Görev süresi için anayasayı değiştirmek istiyordu

Compaore'nin göreve üçüncü kez aday olabilmesi için planlanan anayasa değişikliğine gelen yoğun tepkiler sonrasında hükümet anayasa değişikliğinin parlamentoda oylanmasını iptal etmişti. Öfkeli göstericiler dün sabah parlamento ve başkentteki devlet televizyonunun stüdyosunu basarak büroları ateşe vermişti.

Gelişmeler üzerine ordu yönetime el koyduğunu açıklamıştı. Genelkurmay Başkanı General Honore Traore, en fazla bir yıl görev yapması öngörülen geçici hükümete tüm partilerin katılması gerektiğini bildirmişti. Olağanüstü hal ilan kapsamında ülke çapında 19.00-06.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı getirilmişti.