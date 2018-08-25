Buray, Ayvalıkgücü için sahneye çıktı

Tuncel YILMAZ/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR\'in Ayvalık ilçesinde Ayvalıkgücü Belediyespor\'a destek için düzenlenen konserde, pop şarkıcısı Buray hayranlarıyla buluştu.

Ayvalık Belediyesi’nin açık hava tiyatrosunda düzenlenen konserde yüzlerce genç, Buray\'ın şarkılarına eşlik etti. Söylediği romantik aşk şarkılarıyla adından sıkça söz ettiren Buray, sahne performansıyla da dikkat çekti. Gecede doyasıya eğlenen gençler, cep telefonlarının ışıklarıyla şarkıcının söylediği şarkılara konser boyunca eşlik etti.

Geçen haftalarda Koray Avcı\'yı da Ayvalıklılarla buluşturan Ayvalıkgücü Belediyespor yöneticileri de konseri izledi.



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