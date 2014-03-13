T24 LogoT24 Logo
Gündem

Burak Can Karamanoğlu'nun cenazesini görüntüleyen muhabire saldırı

Burak Can Karamanoğlu'nun cenazesini görüntülerken saldırıya uğrayan muhabir Göktan Bedük 'İyiyiz, kırılan tek şey mesleki onurumuz' dedi

13 Mart 2014 23:13

Dün akşam saatlerinde Okmeydanı'nda öldürülen Burak Can Karamanoğlu'nun cenaze töreni için toplanan kalabalığı görüntüleyen NTV muhabiri ve kameramanına cenaze törenine katılan bazı kişiler saldırdı. Muhabir Göktan Bedük, konu hakkında twitter’dan yaptığı açıklamada “İyiyiz, kırılan tek şey mesleki onurumuz” dedi.

Göktan Bedük Twitter’an paylaştığı mesajda “Herkese çok teşekkür ederim. Skyturk ekibi de bizimle birlikte saldırıya uğradı. İyiyiz, kırılan tek şey mesleki onurumuz” ifadesine yer verdi.

Burakcan Karamanoğlu ölümünü DHKP-C tarafından üstlenilmiş, Karamanoğlu’nun  naaşı Konak Camii'ne götürülmiştü. Cinayeti protesto etmek isteyen kalabalık Fatih Sultan Caddesinde yürüyüş yapmış, Okmeydanı’na yürümek isteyen gruba polis izin vermemişti.

 

ETİKETLER

burakcan karamanoğlugöktan bedükntvmuhabir

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

Şişli'de hastane önünde ünlü çiftin oğlu 'yanlışlıkla' öldürüldü...

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24