Burak Can Karamanoğlu'nun cenazesini görüntüleyen muhabire saldırı

Dün akşam saatlerinde Okmeydanı'nda öldürülen Burak Can Karamanoğlu'nun cenaze töreni için toplanan kalabalığı görüntüleyen NTV muhabiri ve kameramanına cenaze törenine katılan bazı kişiler saldırdı. Muhabir Göktan Bedük, konu hakkında twitter’dan yaptığı açıklamada “İyiyiz, kırılan tek şey mesleki onurumuz” dedi.

Göktan Bedük Twitter’an paylaştığı mesajda “Herkese çok teşekkür ederim. Skyturk ekibi de bizimle birlikte saldırıya uğradı. İyiyiz, kırılan tek şey mesleki onurumuz” ifadesine yer verdi.

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Burakcan Karamanoğlu ölümünü DHKP-C tarafından üstlenilmiş, Karamanoğlu’nun naaşı Konak Camii'ne götürülmiştü. Cinayeti protesto etmek isteyen kalabalık Fatih Sultan Caddesinde yürüyüş yapmış, Okmeydanı’na yürümek isteyen gruba polis izin vermemişti.