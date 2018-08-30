Bulmaca Gezisi Yozgat'ta düzenlenecek

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)- YOZGAT\'ın tarihi ve turistik güzellikleri, \'Uluslararası Turfest Bulmaca Gezisi\' organizasyonu ile tanıtılacak. 2 Eylül Pazar günü yapılacak olan Bulmaca Gezisi\'ne, yerli ve yabancı tanınmış sanatçıların da katılması bekleniyor.

Karen ASA Uluslararası Danışmanlık Şirketi tarafından düzenlenen, \'Uluslararası Turfest Bulmaca Gezisi\' organizasyonu ile Yozgat’ı gündemde tutmaya devam edeceklerini belirten Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, \"Türkiye’de bir sürü değerlerimiz var. Her ilin değerleri var. Bu değerlerin tanıtılması açısından da, planlı programlı çalışmalar yapıldığında, başarılı sonuçlara ulaşılıyor. Bu çerçevede, Yozgat’ın tanıtımıyla alakalı, çeşitli ajanslar ve kurumlarla ortak çalışmalar yapıyoruz. Amacımız, Yozgat\'ın değerlerini, sadece Türkiye\'ye değil, dünyaya tanıtmak. Yozgat\'ın Sarıkaya ilçesinde, dünya mirası listesine girmiş bir değerimiz var. Sarıkaya Roma Hamamı var. Burasının tanıtımı amacıyla başlattığımız çalışmanın ilk etabı, planlama çalışmasıydı. İkinci aşaması ise UNESCO Dünya Mirası listesine dahil edilmesiydi. Onu da başardık. Bu listeye girdikten sonra da Sarıkaya Roma Hamamını, Türkiye ve dünyaya tanıtmak için bazı etkinlikler yapıyoruz. Yozgat’ın geneldeki zenginliklerini tanıtmaya gayret ediyoruz. Kamuoyunda Yozgat’ı gündeme getirmek için çalışıyoruz. Sarıkaya Roma Hamamı, Çamlık Milli Parkı gibi kaynakları kamuoyuna sunuyoruz\" dedi.

Turizm açısından, Yozgat\'a gelir getirmesi için çalışmalar yapıldığını ifade eden Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, konuşmasını şöyle sürdürdü:

\"Turizm ve Tanıtma Platformu (TUTAP) ile Bulmaca Gezisi adı altında, şehrimizin, tarihi ve turistik yerlerini, bir eğlence, kültürel bilgi havuzu içerisinde, tanıtılması amacıyla 1-2 Eylül tarihlerinde bir çalışma yapıyoruz. Bu çalışmayla, Türkiye ve dünyada bilinen ünlü simalar buraya gelecek. Yozgat’ı onlara tanıtacağız. Roma Hamamı\'nı ve turistik yerlerimizi onlara anlatmış olacağız. Böylelikle de Yozgat’ı gündemde tutmaya gayret edeceğiz.\"

İskenderun, Çeşme -Alaçatı ve Eskişehir organizasyonlarından sonra, 5\'inci olarak, Sarıkaya Tutap Bulmaca Gezisi adıyla 02 Eylül Pazar günü Yozgat’ta etkinlik düzenleyeceklerini belirten Turfest Türkiye İcra Kurulu Başkanı Bünyamin Altunelli ise Bulmaca Gezisi\'nin bir şehrin değerlerinin tanıtılması için yeni bir uygulama olduğunu söyledi. Altunelli, “Şehrin tarihi, turistik, kültürel değerlerini, şehir dışından gelen, yurt dışından gelen, dünya çapında tanınmış, bazı özel dostlarımızın katılımıyla, Bulmaca Gezisi\'ni organize edeceğiz. Yozgat’ın kendine ait değerleri, bulmaca olarak, bilgi soruları olarak sorulacak. Aileler, arkadaş grupları kendi arabalarıyla, zamana karşı olmaksızın, sadece parkuru tamamlama ve parkurlarda, istasyonlarda kendilerine verilen bulmacalı soruları çözerek ilerleyecek. Bu sorular, Yozgat kültürüne ait konuları içerecek. Burada yarış mantığı yok ve bu bir bulmaca gezisi. Aynı zamanda sosyal sorumluluk projesi. Gezi boyunca, gruplar 10 istasyon geçecek ve bu istasyonlardan birisi de huzurevi olacak. Bulmacalar çözerek, adreslere giderek, buranın tarihi ve kültürünü tanıyacağız ve tanıtacağız. Yarışma, Yozgat kent merkezinde gerçekleşecek ve ödül töreni, Sarıkaya Roma Hamamı\'nda yapılacak. En sempatik ekip, en centilmen ekip, en iyi kostüm dallarında ödüller olacak. Hollywood\'tan da misafirlerimiz olacak\" diye konuştu.

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