Buldan Belediye Başkanı Gülbay, CHP'den istifa etti

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ\'nin Buldan ilçesinin yerel seçim için yeniden aday gösterilmeyen Belediye Başkanı Mustafa Gülbay, partisi CHP\'den istifa ettiğini açıkladı.

Buldan Belediye Başkanı Gülbay, yaptığı yazılı açıklamada, CHP üyesi olmaktan her zaman onur duyduğunu belirterek, \"Ancak CHP\'nin mevcut durumunda çok ciddi sorunlar var. Atatürk\'ün kurduğu CHP\'yle bir sorunum hiçbir zaman olmadı. Benim sorunum, fabrika ayarlarına dönmesi gerektiğini söylediğim CHP ile alakalı. Birbirini yiyen, ayağını kaydırmaya çalışan CHP ile sorunlarım var. Elbette bir haksızlığa uğramamız söz konusu. Ben haksızlığa uğramadım, sizler haksızlığa uğradınız. Buldan haksızlığa uğradı. Adil olmadı, bu işler. Ayıptır, çamur at izi kalsın politikasıyla sağlıklı ve saygılı bir siyaset inşa edilemez, bu halkın gönlü kazanılamaz. Eğer siz bunu yapmaya devam ederseniz bugün olmaz ama benim size çevirdiğim o oklar var ya Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün okları, o sizleri vurur\" dedi.

Denizli Gazeteciler Cemiyeti Toplantı Salonu\'nda daha önce yaptığı basın açıklamasında, kendisi hakkında çeşitli iftiralarda bulunduklarını söyleyip, istifaya davet ettiği ve parti tarafından görevden alınmalarını istediği CHP Denizli İl Başkanı Mahir Akbaba ile CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca ile ilgili ise Başkan Gülbay, şunları kaydetti:

\"Kendileri istifa etmedi. CHP Genel Merkezi\'nden de herhangi bir girişim olmadı. Öyleyse bize yapacak tek iş kaldı, istifa etmek. Bugün itibariyle CHP üyeliğinden istifa ediyorum\" dedi.

CHP tarafından 31 Mart 2019\'da yapılacak yerel seçimde tekrar aday gösterilmeyen Mustafa Gülbay, siyasete devam edeceğine de değinerek, \"Her ne kadar elimizi kolumuzu bağlamaya çalışsalar da Buldan, Denizli\'den de Ankara\'dan da daha zengindir. Buldan bu zamana kadar ne yaptıysa kendi yapmıştır, kendi evlatları ile yapmıştır. Kaynağımızı bulduk. Bulmaya da devam edeceğiz. Bundan sonra, önümüzdeki dönem Ankara\'nın parasına muhtaç olmadan yapacağız bu işleri. Çok güzel projelerimiz var. Çok güzel para kaynakları oluşturduk\" dedi.

