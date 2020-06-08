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BUDO seferleri yeniden başlıyor

08 Haziran 2020 17:42

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında kapsamında getirilen seyahat yasağı 1 Haziran'da kaldırıldı. Salgınla mücadele için faaliyeti geçici durdurulan BUDO seferleri, 12 Haziran'da yeniden başlayacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) internet sitesinden yapılan açıklamada, biletlerin 'budo.burulas.com.tr' web sitesi üzerinden satışa çıkarıldığı duyuruldu.

Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) hatlarında her gün karşılıklı düzenlenen seferlere, 28 Mart'ta ara verilmişti.

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