Bucaspor'da Hasan yine kadro dışı 

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

TFF 3. Lig 3. Grup\'ta geçen hafta Halide Edip Adıvarspor\'la deplasmanda 1-1 berabere kalıp sezonun ilk yarısını 15 puanla 17. sırada tamamlayan Bucaspor\'da golcü Hasan Kaşıkara\'nın süresiz kadro dışı bırakıldığı ortaya çıktı.

Sezon başında da kadro dışı kalan Hasan\'ın teknik direktör Algun Erdem\'le tartışma yaşadığı ve bir kez daha aynı cezaya çarptırıldığı öğrenildi.

Öte yandan yaşadığı maddi krizleri bir türlü aşamayan Fırtına\'da birçok futbolcunun alacakları için Futbol Federasyonu\'na başvurmaya hazırlandığı ifade edildi. Yönetim, oyunculara alacaklarını yatıramazsa, takımdaki birçok kişi ocak ayında başlayacak ara transfer döneminde serbest kalacak.