Bucaspor pazartesi sefere çıkıyor

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup ekiplerinden Bucaspor\'un Başkanı Cihan Aktaş, pazartesi günü eski yabancı futbolcular Dady, Henrique ve Pariente\'nin dosyalarını kapatmak için sefere çıkacak. Aktaş, ilk önce 1 milyon 96 bin euro borçlu olunan Dady ile masaya oturacak. Portekizli futbolcuya yıl başına kadar ödeme yapmak zorunda olan sarı-lacivertliler, en kısa sürede büyük yükten kurtulmak için çabalayacak.

Dady\'e ödeme planı çıkaracak yönetim, FIFA Disiplin Komitesi\'nden gelmesi muhtemel 12 puan silme ve küme düşürme cezasının önüne geçmeye çalışacak. Dady\'nin ardından gözler Henrique ve Pariente\'ye çevrilecek. İki futbolcuyla da en kısa sürede anlaşma sağlaması beklenen Başkan Aktaş, ardından yerli oyunculara yönelecek ve bütçenin durumuna göre devre arasında transfer yasağını kaldırmaya çalışacak.