Bucaspor kafilesine taşlı saldırı!

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor, Amed Sportif deplasmanı için gittiği Diyarbakır'da saldırıya uğradı.

1-1 sona eren maçın ardından havaalanına doğru hareket eden Bucaspor otobüsünün camları güzergah üzerinde kimliği belirlenemeyen şahıslar tarafından atılan taşlar sonrası paramparça oldu.

Futbolcu ve teknik ekibin bulunduğu otobüse atılan camlar bazı futbolcuların yaralanmasına neden oldu.

Saldırı anlarını sosyal medya hesaplarından canlı yayın yaparak paylaşan Bucasporlu futbolcular otobüsün içine dolan cam parçaları nedeniyle oldukça zor anlar yaşadı.