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Spor

Bucaspor fırsat tepti

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) -  TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta kümede kalma savaşı veren Bucaspor, en önemli rakiplerinden Halide Edip Adıvarspor'la deplasmanda 1-1 berabere kalarak önemli bir fırsatı kaçırdı

17 Aralık 2018 14:31

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) - 
TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta kümede kalma savaşı veren Bucaspor, en önemli rakiplerinden Halide Edip Adıvarspor\'la deplasmanda 1-1 berabere kalarak önemli bir fırsatı kaçırdı. Ligin ilk yarısını 15 puanla 17\'nci sırada tamamlayan sarı-lacivertliler, kurutuluş mücadelesi için yarıştığı Ankara Adliyespor, Gölcükspor, Fatsa Belediyespor ve Bağcılarspor\'un puan kaybettiği haftayı kayıpla bitirdi. Bu sezon 6\'ncı beraberliğini elde eden Bucaspor, deplasmanlarda toplam 7\'nci puanını kazandı. Borçlu olduğu 28 eski futbolcuyla anlaşma zemini arayıp devre arasında transfer yasağını kaldırmak için harekete geçen İzmir ekibinde teknik direktör Algun Erdem, en iyi şekilde ikinci yarıya hazırlanacaklarını ifade etti. 

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