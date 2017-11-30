Bucaspor eksikleri dert etmiyor

İZMİR, (DHA)

ZİRAAT Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Süper Lig ekibi Demir Grup Sivasspor\'a deplasmanda 2-1 kaybeden Bucaspor, pazar günü konuk olacağı Menemen Belediyespor maçına kilitlendi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup\'ta alt sıralarda yer alan Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Mehmet Bulut, takımın golcüleri Burak ve İlyas\'ın kart cezası yüzünden Menemen\'de görev yapamayacağını söyledi. İki futbolcunun takım için önemli olduğunu ancak yerlerine oynayacak futbolcuların da gerekeni yapacağını söyleyen Bulut, \"İlyas takımın en golcüsü, Burak da hücumda bizim önemli ayağımız. Ancak onların yokluğunu dert etmiyorum. Yerlerine oynayacak futbolcularımız konu mankeni değil. Kim görev alırsa alsın, sahada her şeyini verecek. Sivasspor karşısındaki oyunumuz bize moral verdi. Menemen\'den istediğimizi alacağız\" dedi.

Buca\'da sakat olan sol bek Emre Özkan da Menemen Belediyespor karşılaşmasında forma giyemeyecek.