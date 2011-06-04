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Yaşam

Bu yılın kraliçesi belli oldu

Miss Turkey 2011'de bu yılın kraliçesi 20 yaşındaki Melisa Aslı Pamuk oldu.

04 Haziran 2011 03:00

T24 - Miss Turkey 2011'de bu yılın kraliçesi 20 yaşındaki Melisa Aslı Pamuk oldu.





Miss Turkey 2011 güzellik yarışmasının finali önceki gece Maslak Show Center’da yapıldı.

Sunumunu Ece Sükan ve Hakan Yılmaz'ın yaptığı yarışmanın sonucunda, Melisa Aslı Pamuk birinci, Gizem Karaca ikinci, Merve Sarıbaş üçüncü, Elif Korkmaz dördüncü oldu.

Aldığı birincilikle ülkemizi Miss World yarışmasında temsil etmeye hak kazanan Melisa Aslı Pamuk, 1.76 boyunda ve 85-62-90 ölçülerinde.

Psikoloji öğrenimi gören Pamuk, İngilizce, Almanca ve Flemenkçe biliyor.



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