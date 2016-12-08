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Kültür-Sanat

Bu otel sadece sanatçılar için!

Londra'daki sanat otelinde konaklamanın bedeli, yaratıcı insanlar için 80 lira

08 Aralık 2016 19:53

Londra’nın Wood Green semtinde açılan Green Rooms, yeniden inşası devam eden tarihi şehrin hem de İngiltere’nin ilk sanatçı oteli. Green Rooms küçük ama ev sıcaklığında döşenmiş odaları ve uygun bütçesiyle ressamları, oyuncuları ve müzisyenleri hedef kitlesine koyuyor.

Karma odalar, çift kişilik odalar ve süitlerden oluşan otelde iki stüdyo daire, bir galeri ve iki de bar bulunuyor. Fiyatlar ise Londra’nın astronomik konaklama fiyatlarına göre oldukça ekonomik. Yaratıcı insanlar için konaklama bedeli 18 paunddan (yaklaşık 80 lira) başlıyor.

Sanatatak'ta yer alan habere göre, Londra’nın kuzeyindeki mimarisiyle inşa edilmiş 91 yıllık bir binada hizmet veren Londra’nın ilk sanatçı oteli ilk başlarda şehrin elektrik idaresi için inşa edilmiş. Sonrasında da ofis binası olarak kullanılmış. 2009’dan otelin açıldığı baharına kadarsa boş kalmış. 

Billie Holiday’in sesi Küba ezgilerine karışıyor

Green Rooms’un sanatçıları buluşturan 50 kişilik bir de restoranı var. Burada DJ akşamları Küba ezgileriyle mikslediği Billie Holiday şarkılarını çalıyor. Lobide halen binanın inşa edildiği 1920’lere ait orijinal mobilyalar duruyor. 

Sanat oteli atölyeler, etkinlikler ve konserlerle de konseptinin hakkını vermeye çalışıyor. Üçüncü katındaki sergi alanı en az Londra’nın popüler galerileri kadar göz alıcı. Restoranın ve odaların doluluk oranına bakılırsa sanatçı oteli aradığı ilgiyi bulmuş gözüküyor. Ne kadar başarılı olacağı ise artık sanatçıların fahiş fiyatlardan dolayı terk etmeye başladığı Londra’da gördüğü bu ilgiyi sürdürebilmesine bağlı.

 

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