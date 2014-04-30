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Dünya
Deutsche Welle

Brunei'ye şeriat geldi

Güneydoğu Asya ülkelerinden Brunei'de şeriat hükümleri ceza kanunu olarak benimsendi. Oruç tutmayan ve namaza gitmeyenlere hapis ve para cezaları verilecek. Eşini aldatan taşlanarak öldürülecek.

30 Nisan 2014 17:10


Yaklaşık 400 bin nüfuslu Brunei'nin lideri Sultan Hassanal Bolkiah, şeriat yasalarına geçişle ilgili açıklamada bulundu. Ailesi 600 yıldır Brunei'yi yöneten Sultan, "şeriat yasalarının aşama aşama devreye gireceğini" söyledi.

Oruç tutmayana ve Cuma'ya gitmeyene ceza

KNA Ajansı'nın 'Brunei Times' gazetesinden aktardığı notlara göre, Brunei Sultanı şeriata geçişte üç aşamalı bir plan öngörüyor. Yürürlüğe giren ilk aşamada Ramazan'da oruç tutmayan ve cuma namazına katılmayanlara para ya da hapis cezası öngörülüyor.

Kırbaç ya da uzuv kesme cezaları ikinci aşamada uygulanacak. Üçüncü aşamada ise şeriat kapsamında ölüm cezaları verilmeye başlanacak. Nihai aşamada Müslümanların evlilik dışı cinsel ilişkileri, eşini aldatma, Kuran'a hakaret ve İslam'ı terk ölümle cezalandırılacak.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Komisyonu, nisan ayı başında konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 'yeni sistemin neden olacağı uygulamalardan duyulan kaygıyı' dile getirdi.

Recm, el-ayak kesme, kırbaçlama…

Şeriat kanunları, ihlal durumunda taşlayarak öldürme (recm), el ya da ayak kesme ve kırbaçlama gibi cezalandırma yöntemleri öngörüyor. Brunei'de şimdiye kadar bazı alanlarda İngiliz sömürge döneminden kalma düzenlemeler, aile hukukunu kapsayan konularda ise şeriat kanunları uygulanıyordu. Ancak Brunei'nin ceza hukukunda şeriat geçerli değildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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