Brüksel'den Ankara'ya "ekonomi" uyarısı

AB Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn Türkiye hükümetiyle yaşanan anlaşmazlığın "Türk toplumuna, Türk ekonomisine kesin bir şekilde zarar verdiğini" söyledi. Avrupalı turistlerin Türkiye'ye gitmesine destek vermeyeceklerini söyleyen Hahn "Durum son derece kararsız, son derece belirsiz, son derece kırılgan görünümünü sürdürecek olursa, aynı şey ülkeye yapılan yatırımlar için de geçerli olur" diye konuştu.

Johannes Hahn mevcut durumun AB ile Türkiye arasındaki Gümrük Birliği'nin genişletilmesine yönelik AB içindeki müzakereleri de etkilediğini belirtti. Avusturyalı siyasetçi, AB üyeleri arasında hukuk devletine ilişkin planlanan formülasyonları "sertleştirmeyi" ve "daha net bir biçimde ifade etmeyi" öneren ülkeler olduğunu söyledi. Hahn, Gümrük Birliği'ni ilerletmek açısından mevcut tartışmaların faydalı olmadığını Türkiye'nin bilmesi gerektiğini kaydetti. Avrupa Birliği'nde projeye dair güçlü bir ekonomik ilgi olduğunu belirten Hahn "belli genel şartların" etrafından dolanılmasınınsa mümkün olmadığını vurguladı.

Hahn: Suçlamaların toptan yapıldığı kanaatindeyiz

Türkiye'de hükümet muhaliflerine ve gazetecilere yönelik yaklaşımın endişe verici olmaya devam ettiğini vurgulayan Hahn ülkenin "Avrupa değerlerinden uzaklaştığı" kanaatinde olduğunu ifade etti. Avusturyalı siyasetçi, konunun salı günü Brüksel'de Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik ile de "muhakkak tartışılacağını" söyledi. Hahn yapılacak "üst düzey diyalog" sırasında hukuk devleti konusunda "görüş farklılıkları" oluşmasını beklediğini söyledi.

Türkiye'de muhalif gazetecilere ve insan hakları savunucularına yönelik suçlamalara değinen Hahn "Biz burada birçok suçlamanın toptan yapıldığı yönünde bir izlenime sahibiz ve bu da hukuk devleti ilkeleriyle çelişiyor" diye konuştu.

AB'nin Genişlemeden Sorumlu Üyesi Hahn ayrıca Türkiye'ye üyelik süreciyle bağlantılı mali yardımların hemen kesilmesinin mümkün olmadığını belirtti. Hahn bunun ancak üyelik sürecinin sona ermesi halinde olabileceğini vurguladı.

Avrupa Birliği, 2014 ile 2020 yılları arasında Türkiye için öngörülen 4,5 milyar euroluk yardımın şimdiye kadar sadece 190 milyon euroluk kısmını ödedi.

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DPA/AFP/EC/BK