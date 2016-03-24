Brüksel ve Paris zanlıları kimler?



Halid El Bakravi: Belçika Savcılığı'nın verdiği bilgilere göre, 27 yaşındaki Belçika vatandaşı Salı günü Brüksel metrosunda düzenlenen bombalı saldırının faili. Bakravi, Brüksel metrosunun Maalbeek istasyonunda kendisini havaya uçurdu. Saldırganın 2011 yılında otomobil hırsızlığı suçundan yargılandığı ve beş yıl hapis cezasına çarptırıldığı biliniyor. Bakravi'nin Brüksel'de bir daire kiralamak için sahte kimlik kullandığı ve bu dairede de diğer IŞİD militanları ile birlikte gizlendiği iddia ediliyor.

İbrahim El Bakravi: Halid'in 29 yaşındaki ağabeyi İbrahim El Bakravi'nin Salı günü Brüksel'deki havalimanında intihar saldırısını düzenleyen kişi olduğu ortaya çıktı. 2010 yılında bir hırsızlık sırasında polis tarafından yakalanan Bakravi 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. 2015 yılının Ağustos ayında serbest kalmasından sonra ise kayıplara karışmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te yakalanan Bakravi’nin 2015 yılında iade edildiğini belirterek, "Brüksel'de saldırganlardan biri daha önce Haziran 2015'te Gaziantep'te yakalayıp sınır dışı ettiğimiz kişidir. Belçikalılar adı geçeni serbest bırakmıştır. Bu kişinin yabancı terörist savaşçı olduğu yönündeki uyarımıza rağmen Belçika terörizmle bağlantısını tespit edememiştir” dedi.

Salah Abdeslam: 26 yaşındaki Fransız vatandaşı Abdeslam uzun zamandır Paris saldırısının planlayıcısı ve baş zanlısı olarak aranıyordu. Abdeslam, geçen hafta Brüksel'in Molenbeek semtinde düzenlenen geniş çaplı operasyonda gözaltına alındı. Kendi ifadelerine göre, Abdeslam Fransa - Almanya maçı oynandığı sırada Paris'teki stadyumun önünde kendisini havaya uçurmak istedi, ancak son dakika bu planından vazgeçti. Brüksel saldırılarının planlanmasında rolü olup olmadığı ise bilinmiyor.

İbrahim Abdeslam: Salah Abdeslam'ın ağabeyi, 13 Kasım'da düzenlenen ve IŞİD'in üstlendiği saldırılarda rol alan teröristlerden biri. İbrahim Abdeslam, saldırı akşamı Paris'teki bir cafenin önünde intihar saldırısı düzenlemişti. 31 yaşındaki saldırgan, daha önce Türkiye tarafından Belçika'ya Suriye'deki radikal örgütlere dâhil olabileceği gerekçesiyle iade edilmişti. Belçika'da ifadesi alınan Abdeslam, serbest bırakılmıştı.

Muhammed Abrini: 30 yaşındaki Belçika vatandaşının, Abdeslam kardeşlerin arkadaşlarından biri olduğu sanılıyor. Abrini, Europol tarafından da aranıyordu. Medyada yer alan haberlere göre, Abrini de Brüksel Havalimanı'nda saldırı düzenlemeyi planlıyordu; ancak bombayı arkasında bırakarak kaçtı. Abrini'nin Suriye'de savaştığı ileri sürülüyor. Paris saldırıları öncesinde, Abrini Salah Abdeslam'la birlikte kameralara yakalanmıştı.

Abdelhamid Abaaoud: 28 yaşındaki Belçika vatandaşı, Paris saldırıları sonrasında Paris'in semtlerinden birinde düzenlenen polis operasyonu sırasında polisin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetmişti. Onun da Suriye'de savaştığı ve 2014 yılında Brüksel'de Yahudi Müzesi'ne düzenlenen saldırının yanı sıra Fransa-Belçika arasında sefer yapan bir trene düzenlenmek istenen ancak son anda engellenen saldırının planlayıcıları arasında olduğu ileri sürülüyor.

Mehdi Nemmouche: Fransız vatandaşı Nemmouche 2014 yılında Brüksel'deki Yahudi Müzesi'ne saldırı düzenlemiş, burada 4 kişi hayatını kaybetmişti. Zanlının bu saldırıdan önce 2013 yılında Suriye'de savaştığı tahmin ediliyor. Saldırıdan kısa bir süre sonra gözaltına alınan Nemmouche, Brüksel'de Salah Abdeslam'ın da tutulduğu hapishanede tutuklu bulunuyor.

Muhammed Belkaid: 35 yaşındaki Cezayirli Belkaid, birçok kez Lakravi ve Abdeslam'la birlikte görüldü. Abdeslam'ın yakalanması için Brüksel'de düzenlenen operasyon sırasında bir keskin nişancı tarafından öldürüldü.

- Amine Choukri ve Monir Ahmed Alaaj sahte isimlerini kullanan bir kişi de Abdeslam operasyonu sırasında gözaltına alındı. Bu kişi, 2015 yılının Ekim ayında Abdeslam ile birlikte Almanya'nın Ulm kentinde görülmüştü. Söz konusu zanlının Paris saldırılarında parmağı olduğuna ihtimal veriyor.