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Dünya
Deutsche Welle

Brüksel saldırılarında ölenler anıldı

Belçika’nın başkenti Brüksel’de geçen yıl düzenlenen terör saldırılarının birinci yıldönümünde hayatını kaybedenler anıldı.

23 Mart 2017 13:19

Brüksel'de 22 Mart 2016'da üç saldırgan havalimanında ve metro durağında üzerlerindeki bombaları patlatarak kendileri ile 32 kişinin daha ölümüne neden olmuştu. Saldırılarda en az 300 kişi de yaralanmıştı.

Brüksel'de dün düzenlenen anma törenine Belçika Kralı Philippe ve Kraliçe Mathilde de katıldı. Kral'ın çelenk bıraktığı tören sırasında saldırı kurbanlarından birinin eşi terör eyleminde can veren karısı için bestelediği şarkıyı okudu. Törende ayrıca havalimanında can veren 16 kişinin adları okundu. Patlamanın meydana geldiği 7:58'de bir dakikalık saygı duruşu yapıldı.

Havalimanı itfaiye ekibinin şefi Geert Raveel, kısa bir konuşma yaparak saldırı kurbanlarına yardım eden herkese teşekkür etti. İtfaiye şefi saldırının vahşetini zamanla idrak edebildiklerini ve bir daha böyle bir trajediyle karşılaşmamak için dua ettiklerini söyledi.

İntihar saldırganının yol açtığı patlamada tahrip olan Zaventem Havalimanı'nın kalkış terminalindeki heykelin bulunduğu yere yenisi dikildi. Havalimanı müdürü Arnaud Feist metalden yapılan sanat eserini terör kurbanlarına ithaf ettiklerini ve bir umut sembolü olmasını dilediklerini söyledi.

Havalimanı yakınlarındaki Maelbeek metro istasyonunda da saldırı kurbanları için saygı duruşu yapıldı ve buraya da bir anıt dikileceği açıklandı.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/dpa/AG/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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