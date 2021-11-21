Britney Spears, vasilik süreciyle ilgili soruyu yanıtlamayan eski arkadaşı Christina Aguilera'ya tepki gösterdi

Britney Spears, eski arkadaşı Christina Aquilera'nın geçtiğimiz hafta sonlanan 13 yıllık vasilik süreci konusunda konuşmamasına tepki gösterdi.

Rolling Stone'da yer alan habere göre, Britney Spears Instagram hesabından Christina Aguilera'nın Latin Grammy Ödülleri'nde çekilen bir videosunu paylaştı. Videoda, Aguilera kendisine Spears'la vasilik bittikten sonra konuşup konuşmadıkları sorulduğunda "Konuşmuyoruz ancak onun için çok mutluyum" diyor.

Spears, videonun üzerine "Bana destek olan herkesi çok seviyorum ama gerçekleri bildiğin halde konuşmayı reddetmek yalana eşittir. 13 yıl boyunca yozlaşmış istismarcı bir sistemin içinde olmak hakkında konuşmak neden insanlar için zor? Benim için konuşan ve destek olan herkese teşekkür ederim. Evet ben değerliyim!" yazdı.

Spears, başka bir Instagram hikayesinde kendisine desteğini dile getiren Lady Gga'ya teşekkür etti.

Christina Aguilera daha önce Twitter üzerinden Free Britney hareketi adına şarkıcıya destek mesajları yazmıştı.