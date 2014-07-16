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Ekonomi
Deutsche Welle

BRICS-Bank konusunda uzlaşı

BRICS ülkeleri, IMF'e rakip bir bankanın kuruluşu konusunda anlaştı. Bankanın merkezinin Şanghay’da olması planlanıyor.

16 Temmuz 2014 00:43


Brezilya’da bir araya gelen Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika liderleri BRICS ülkelerine hizmet verecek bir çok uluslu bankanın kurulması konusunda uzlaşı sağladı.

Bankanın Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu'na (IMF) alternatif olması öngörülüyor. Brezilya Devlet Başkanı Dilma Rousseff, bankanın merkezinin Şanghay’da olacağını söyledi.

Hindistan’ın bankanın başkanlığını yürüten ilk ülke olması gerektiğini kaydeden Rousseff, bankanın başlangıç sermayesinin 50 milyar dolar olacağını ve bu meblağın üye ülkelerce eşit olarak paylaşılacağını ifade etti.

BRICS, bu beş ülkenin İngilizce isimlerinin baş harflerinden oluşuyor. Coğrafi açıdan yerkürenin yüzde 26'sını meydana getiren 5 ülke, nüfus olarak da dünyanın yarısını temsil ediyor.

BRICS liderleri, çarşamba günü başkent Brasilia'da Güney Amerika hükümet ve devlet başkanlarıyla bir araya gelecek.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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