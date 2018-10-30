Brezilyalı futbolcu ölü bulundu

Brezilya'nın Sao Paulo takımında oynayan futbolcu Daniel Correa Freitas ölü bulundu. Cesedi yol kenarında bulunan 24 yaşındaki futbolcunun işkence yapılarak öldürüldüğü belirtildi.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, Freitas’ın resmi ölüm sebebi henüz açıklanmazken, yerel bir gazetenin yayımladığı otopsi raporunda ünlü oyuncunun işkence mağduru olduğu belirtiliyor. Raporda, “Cesedin durumdan, ağır şiddet içeren bir durum yaşandığı anlaşılıyor. Boynunda iki derin kesik var, kafası neredeyse kopma noktasına gelmiş, cinsel organı da kesilmiş. Cesedin bulunduğu yol biraz terk edilmiş bir yer ve cesetlerin atılmasıyla tanınıyor. Bütün bulgular, adamın burada yolda öldürüldüğüne ve yaklaşık 30 metre sürüklendiğine işaret ediyor” ifadeleri kullanılıyor.

Sao Paulo kulübü ise cinayete ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Orta saha oyuncumuzun ölümünden dolayı büyük üzüntü duyuyoruz. Ailesine ve taraftarlarımıza baş sağlığı diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Kariyerine Botafogo takımında başlayan Freitas, 2015 yılından beri Sao Paulo’da forma giyiyordu