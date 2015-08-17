Brezilya'da yüz binler iktidarı protesto etti



Artan hayat pahalılığının yanı sıra iktidardaki İşçi Partisi liderlerinin adının karıştığı Petrobras skandalının protesto edildiği gösteriler başkent Brasilia, Sao Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife ve Belem kentlerinde yoğunlaştı.

Polis, gösterilere ülke genelinde 430 bin kişinin katıldığını açıkladı. Organizatörler ise toplam 136 kentteki gösterilere katılımı 704 bin kişi olarak açıkladı. Gösterilerde "Dilma istifa" yazılı döviz ve pankartlar taşındı. Brezilya bayrağını sallayan göstericiler, hep bir ağızdan milli marşı seslendirdiler.

Göstericiler 'orduyu göreve çağırdı'

Gösterilerde eski Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın da hedef alınması dikkat çekti. Göstericiler Rousseff ve Lula'nın yolsuzluktan dolayı mahkûm edilerek hapse konmasını istediler. Rio de Janeiro'da bir grubun "orduyu göreve çağırması" dikkat çekti. Dilma Rousseff'in bazı bakanları toplayarak gelişmeleri kriz merkezinde değerlendirdiği haber verildi.

"Movimento Brasil Livre" adlı siyasi platform tarafından organize edilen gösterilere geçen yıl yapılan devlet başkanlığı seçimlerini kaybeden Aecio Neves de destek verdi. İşçi Partisi (PT), 2003'ten bu yana Brezilya'da iktidarda bulunuyor.

Brezilya ekonomisi baş aşağı

Dünya çapında hammadde fiyatlarının gerilemesi Brezilya ekonomisini olumsuz etkiliyor. Tüketim azalırken enflasyon oranı bir yıl içinde yüzde 10'a tırmandı. Enflasyon, vatandaşın alım gücünü ciddi ölçüde düşürdü.

Brezilya Devlet Başkanı Dilma Rousseff, geçen ekim ayında yapılan seçimde oyların yüzde 51,64'ünü alarak kıl payı seçimi kazanmıştı. Rousseff, zafer konuşmasında siyasi reform ve yolsuzluklara sert ceza sözü vermiş, enflasyonla mücadele ve ekonominin canlandırılmasını öncelikleri arasında saymıştı.

Dilma Rousseff'e destek dipte

Kamuoyu anketlerine göre Rousseff'in politikalarını onaylayanların oranı yüzde 8'e kadar geriledi. Anketlere katılanların üçte ikisi Rousseff'in Kongre tarafından görevden alınmasını istiyor. Dilma Rousseff'in görev süresi 2018 yılında doluyor.

İşçi Partili Rousseff seçimde yoksul kesimlerden destek görmüş, sosyal programların devamını, ekonomide devletin etkisinin artmasını, ücret artışı ve yeni istihdam alanları açılarak yoksullarla zenginler arasındaki gelir farkının azaltılmasını vaat etmişti.