Brezilya’da Amazon yangınları 13 yılın zirvesinde

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vaka ve ölüm sayılarında ABD’nin ardından dünyada ikinci sırada olan Brezilya, Amazonlar’daki orman yangınlarından etkilenmeye de devam ediyor. Haziran ayındaki yangınların son 13 yılın zirvesinde olduğu belirtildi.

Bölgedeki ormanların korunması için kampanya yürütenler, salgın nedeniyle denetimlerin azaldığı ormanlarda daha fazla yasa dışı madencilik gibi aktiviteler yürütüldüğünü ve bunun da yangınları artırdığını söylüyor.

Brezilya Ulusal Uzay Araştırmaları Enstitüsü, uydu görüntülerini kullanarak yaptıkları incelemelerde Haziran’da 2 bin 248 yangın tespit ettiklerini açıkladı. Bir önceki yılın Haziran ayında bu sayı 1.880’di.

Ülkede Amazon yangınları en çok Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında görülüyor. Yangınlara yol açan nedenler arasında yasa dışı madenciliğin yanı sıra çiftçilerin ektikleri araziyi artırmak için ormanları yasa dışı bir şekilde yakması da yer alıyor.