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Ekonomi

Brexit tedarik zincirine zarar verirse BMW Birleşik Krallık fabrikalarını kapatacak

İstanbul, 26 Haziran (DHA) - Alman otomobil üreticisi BMW'nin yöneticilerinden Stephan Freismuth, Brexit'in tedarik zincirine ciddi zarar vermesi halinde İngiltere'deki Mini ve Rolls Royce fabrikalarını kapatmaları gerekeceğini söyledi

26 Haziran 2018 12:10

İstanbul, 26 Haziran (DHA) - Alman otomobil üreticisi BMW\'nin yöneticilerinden Stephan Freismuth, Brexit\'in tedarik zincirine ciddi zarar vermesi halinde İngiltere\'deki Mini ve Rolls Royce fabrikalarını kapatmaları gerekeceğini söyledi.
Financial Times gazetesine konuşan Freismuth, \"Her zaman söylediğimiz gibi, elimizden gelenin en iyisini yapacağız ve her şeye hazırlıklı olacağız. Ancak günün sonunda tedarik zinciri sınırlarda aksama yaşar ise, İngiltere\'deki fabrikalarda üretim yapamayız\" dedi.
Feismuth, ithal parçalarda aksamanın maliyetleri artıracağına ve \"tam zamanında\" üretim modeline zarar vereceğini de vurguladı.

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