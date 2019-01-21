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Bozüyük'te, otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

BOZÜYÜK (Bilecik), (DHA)- BİLECİK'in Bozüyük ilçesinde sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil bariyerlere çarptı

21 Ocak 2019 21:20

BOZÜYÜK (Bilecik), (DHA)- BİLECİK\'in Bozüyük ilçesinde sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil bariyerlere çarptı. Kazada, 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.
Kaza, Bozüyük çevre yolunda meydana geldi. Bursa\'dan Eskişehir\'e giden Özcan Yılmaz (46) yönetimindeki 06 BU 376 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan sürücü Özcan Yılmaz ve araçta bulunan Nimet Yıldız Taşkan (72) ambulansla Bozüyük Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Nimet Yıldız Taşkan doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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