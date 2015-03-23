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Böyle buyurdu TDK: Esnaf; kötü yola sapmış kadın!

TDK'nın 'müsait' kelimesinin anlamlarından birinin 'Flört etmeye hazır olan, kolayca flört edebilen (kadın)' olarak tanımlanması tepki çekmişti

23 Mart 2015 19:24

Türk Dil Kurumu’nun (TDK), 'Müsait' kelimesinin karşılığı olarak 'kolayca flört edebilen kadın' tanımından sonra 'Esnaf' kelimesinin karşılığı olarak ‘kötü yola sapmış kadın’ açıklaması yapması tepki çekti.

Ali Ağırbaş’ın Hürriyet’te yer alan haberine göre, Türk Dil Kurumu’nun hem internet sitesinde hem de basılı sözlüğünde ‘müsait’ kelimesinin ikinci anlamına ‘Flört etmeye hazır olan, kolayca flört edilebilen (kadın)’ diye yazması geniş kesimlerin tepkisine neden olmuşu. Ardından yine TDK sözlüğünde ‘kötü kadın’ kelimesi için ‘orospu’ ifadesi kullanılmış ve yetkililer açıklama yapmak zorunda kalmıştı.

Tartışmalar devam ederken TDK sözlüğünde yer alan bir başka cinsiyetçi söylem ortaya çıktı. TDK sözlüğünde ‘esnaf’ kelimesinin üçüncü anlamı olarak ‘kötü yola sapmış kadın’ açıklaması tepkiye neden oldu.

Esnaf kelimesinin kökenine bakıldığında, ‘Sınıflar, halk sınıfları’ anlamına geliyor. Esnaf kelimesinin karşılığı olarak ‘kötü yola sapmış olan kadın’ anlamının nasıl çıktığı hakkında TDK’dan açıklama bekleniyor.

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