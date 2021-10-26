BOTAŞ ve EÜAŞ'a sermaye transferi planlanıyor

2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda sene içerisinde doğalgaz ve elektrik fiyatlarına yapılan zamların Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) ve Elektrik Üretim Anonim Şirketi'nin (EÜAŞ) maliyetlerini karşılamakta yetersiz olduğu ve finansman ihtiyacının karşılanması için bu kuruluşlara sene içerisinde sermaye transferi yapılmasının planlandığı belirtildi.

Bloomberg HT'nin haberine göre programda 2021 yılında ham petrol fiyatları ve döviz kurunda yaşanan artışın BOTAŞ’ın ve EÜAŞ’ın maliyetlerini önemli ölçüde artırdığı vurgulandı.

2021 yılında yağışların mevsim normallerinin altında kalmasının hidroelektrik potansiyelinde azalmaya neden olduğu belirtilirken, bunun sonucu olarak EÜAŞ’ın doğalgaz santrallerinden elektrik üretimini artırmasıyla maliyetinin yükseldiği ve BOTAŞ’ın da doğalgaz satış miktarında artışların yaşandığı dile getirildi.

Avrupa’da doğalgaz fiyatları sene başından bu yana neredeyse 5 katına çıkarken Türkiye’de spot doğalgaz fiyatları da sene başında 1.300 TL civarında seyrederken 25 Ekim itibariyle 3 bin 400 TL civarında bulunuyor.