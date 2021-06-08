'Bosna Kasabı' Ratko Mladiç'ın cezası onandı

Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizması’na bağlı Temyiz Dairesi, 2017 yılında, Bosna Savaşı sırasında Srebrenitsa'da "insanlığa karşı suç işlemekten" ve "Srebrenitsa katliamından" gerekçesiyle müebbet hapis cezası verilen, 'Bosna Kasabı' ismiyle de bilinen Bosnalı Sırp eski General Ratko Mladiç'in itirazını reddederek cezasını onadı.
Hollanda’nın Lahey şehrindeki eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde görülen davada “Radko Mladiç savaş suçuna katkıda bulundu” denilmiş ve insanlığa karşı suç ve savaş kanunlarını ihlalden suçlu bulunmuştu. Mahkeme Mladiç'e müebbet hapis cezası vermişti.
“Bosna Kasabı” olarak bilinen eski Bosnalı Sırp general Ratko Mladiç’in müebbet hapis cezasının onaylandığı duyuruldu.
16 yıl kaçtı, 2011'de yakalandı
Bosna Savaşı sırasında Sırp askerlerin komutanlığını yapan Bosnalı Sırpların komutanı Ratko Mladiç yaklaşık 16 yıl saklandıktan sonra 2011’de Sırbistan’da yakalanmıştı.
Ardından Hollanda'daki Lahey’de Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne teslim edildi.
"Bosna kasabı" Ratko Mladiç 1995'te Sırp güçlerince 8 binden fazla Boşnak sivilin öldürüldüğü Srebrenitsa katliamı da dahil 11 suçtan yargılandı.
Savcılık, iddianamede savaş suçu ve soykırım zanlısı Mladiç'e müebbet hapis cezası verilmesini talep etmişti.
530 gün görülen davada, toplam 591 tanık ifadesine başvuruldu. 9 bin 914 kanıt mahkemece kabul edildi.
Srebrenitsa katliamının siyasi sorumlularından Radovan Karaciç 40 yıl hapis cezasına çaprıtılmış, Slobodan Miloşeviç ise 2006'da Lahey'de yargılanırken hayatını kaybetmişti.