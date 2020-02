Bosna Açık'ta bir altın bir bronz

Gülkız Tulay: \"Gençlere yapılan yatırım, en değerli yatırım\"

İSTANBUL,(DHA)

Bosna-Hersek\'in başkenti Saraybosna\'da düzenlenen 48\'inci Bosna Açık\'ta GM (Büyükusta) Emre Can namağlup altın madalya alarak şampiyon olurken, GM Mustafa Yılmaz da bronz madalya ile üçüncülüğü elde etti.

Türk satrancının dünyada başarı grafiğinin her geçen gün yükseldiğini söyleyen Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Başkanı Gülkız Tulay, \"Öncelikle, altın ve bronz madalya sevincini Türk spor camiasına yaşatan Emre Can ve Mustafa Yılmaz\'a teşekkür ediyorum. Uluslararası düzenlenen turnuvalarda elde edilen başarılar ve kazanılan madalyalar Türk satrancının başarısını, adını daha da ileriye taşıyor. Gençlerimize yaptığımız yatırım, en değerli yatırım. Türk bayrağını dünyanın her yerinde dalgalandıran sporcularımız bizlerin aydınlık geleceği. Bizlere bu gururu yaşattıkları için çok mutluyuz\" diye konuştu.

GM EMRE CAN YENİLGİSİZ ŞAMPİYON

Saraybosna\'da 5-11 Mayıs tarihlerinde düzenlenen 2018 Bosna Açık\'ı GM Emre Can 7,5 puanla birinci bitirerek şampiyon oldu. 3068 Avroluk ödülün de sahibi olan Can, son tur beyaz taşlarla Hırvat GM Ante Brkic\'i yendi. Kozul, Predke, Fier gibi güçlü oyuncuların mücadele ettiği turnuvayı yenilgisiz tamamlayan Can, altın madalyanın sahibi oldu. GM Mustafa Yılmaz, son tur Rus GM Aleksandr Predke ile beraberlik yaptı ve 7 puanla tamamladığı turnuvada üçüncü olarak bronz madalyaya uzandı.

Yugoslav satrancının önemli isimleri Kurajica, Cvitan ve Dizdarevic\'in yanı sıra Brkic, Kozul, Fier, Predke gibi kuvvetli büyük ustaların mücadele ettiği turnuvada Türkiye\'yi FM Bahadır Özen, Batu Angün, Arno Garabetyan, Ahmet Efekan Alaz, Yağız Çınar Akın, Hüseyin Eren Yerden, Eda Çelik, Süleyman Arda Kabadayı, Mehmet Uyanık, Sinan Akinal ve Muhammed İbrahim Şişman temsil etti.

Türk reyting kazanarak Bosna Açık\'ı noktalamayı başardı.