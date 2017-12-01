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Boşanmak isteyen gelinini tehdit etti

ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'da polise giden A

01 Aralık 2017 14:53

ERZURUM, (DHA)- ERZURUM\'da polise giden A.İ.D., kayınvalidesi G.D.\'nin, dava açtığı eşinden boşanmaması için kendisini tehdit ettiğini iddia edip, şikayetçi oldu.
Merkez Palandöken ilçesindeki Abdurrahman Gazi Mahallesinde yaşayan 21 yaşındaki A.İ.D., Yenişehir Polis Merkezi Amirliği\'ne başvurarak kayınvalidesinden şikayetçi oldu. Cezaevinde uyuşturucu suçundan yatan eşi A.D.\'den boşanmak için Aile Mahkemesine başvuruda bulunduğunu anlatan A.İ.D., bunu duyan kayınvalidesi G.D.\'nin kendisini aradığını bildirdi. Kayınvalidesinin boşanmaması için kendisini tehdit ettiğini iddia eden A.İ.D., kocasının annesinden şikayetçi oldu. Şikayet sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


 

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