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Boşandığı eşinin evine molotof kokteyli attı

"Gece boyu bizi arayıp; ’sizi yakacağım, öldüreceğim’ diye tehditler yağdırıp, hakaret etti"

29 Aralık 2015 13:47

Kahramanmaraş’ta yaşayan 30 yaşındaki A.G., bir hafta önce boşandığı eşinin annesiyle oturduğu evine molotof kokteyli attı. 

Milliyet’in haberine göre A.G., 1 yıl evli kaldığı ve geçen hafta boşandığı H. Ç.’nin kaldığı annesi E. Ç.’nin evine molotof atıp kaçtı. Ailenin kendi kendi çabaları ile müdahale edip söndürdüğü yangının ardından tek katlı evde hasar oluştu. E. Ç. eski damadı A.G.’nin eve molotof kokteyli attığını öne sürerek, "Gece boyu bizi arayıp; ’sizi yakacağım, öldüreceğim’ diye tehditler yağdırıp, hakaret etti. Kızım bir hafta önce boşandı ve gece yarısı kokuyu duyunca kalktığımızda yangını gördük" dedi.

 Polisler de inceleme yaptığı anne ve kızının ifadesini alıp, suçlanan A.G.’nin bulunması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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