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Borussia Dortmund'dan farklı tarife

Wolfsburg - Borussia Dortmund: 0-3 Dortmund'da Nuri ilk 11'de başladı, Ömer Toprak ve Emre Mor şans bulamadı Wolfsburg'da Yunus Mallı süre almadı İSTANBUL, (DHA) Almanya Bundesliga ilk hafta mücadelesinde Borussia Dortmund, deplasmanda Wolfsburg'u 3-0

19 Ağustos 2017 21:32

Wolfsburg - Borussia Dortmund: 0-3

Dortmund\'da Nuri ilk 11\'de başladı, Ömer Toprak ve Emre Mor şans bulamadı

Wolfsburg\'da Yunus Mallı süre almadı

İSTANBUL, (DHA)

Almanya Bundesliga ilk hafta mücadelesinde Borussia Dortmund, deplasmanda Wolfsburg\'u 3-0 mağlup ederek lige 3 puanla başladı.
Volkswagen Arena\'da oynanan mücadeleye iyi başlayan deplasman ekibi 22\'de Christian Pulisic ve 27\'de Marc Bartra\'nın attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.
İkinci yarıda da kontrolü kaybetmeyen sarı-siyahlı ekip, 60\'da Pierre-Emerick Aubameyang ile farkı 3\'e çıkardı. Maçın kalan bölümünde gol sesi çıkmayınca, Borussia Dortmund sahadan 3-0\'lık galibiyetle ayrılmış oldu.
NURİ ŞAHİN İLK 11\'DE BAŞLADI
Milli oyuncularımızdan Nuri Şahin, maça Dormund formasıyla ilk 11\'de başlayıp 90 dakika süre alırken, maça yedek kulübesinde başlayan Ömer Toprak forma şansı bulamadı. Transfer görüşmelerini sürdüren Emre Mor ise kadroya alınmadı.
Ev sahibi ekipte Yunus Mallı süre bulamazken, eski Beşiktaşlı golcü oyuncu Mario Gomez, 90 dakika sahada kaldı.
Bundesliga\'nın 16.30 seansında oynanan diğer maçların sonuçları ise şu şekilde:
Hamburg - Augsburg: 1-0
Hertha Berlin - Stuttgart: 2-0
Hoffenheim - Werder Bremen: 1-0
Mainz 05 - Hannover 96: 0-1

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