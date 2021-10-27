T24 Ekonomi Servisi

Borsa İstanbul, geçen hafta başlayan yükselişini bu hafta da sürdürüyor. BİST 100 Endeksi’nde bir haftalık getiri yüzde 5.55’i, aylık getiri ise yüzde 9’u buldu.

Bloomberg, Borsa İstanbul’un yükselişinin sebepleriyle ilgili bir haber yayınladı. Tuğçe Özsoy ve Srinivasan Sivabalan’ın analizine göre borsadaki yükselişin 5 sebebi var.

1.Dolardaki yükselişin ihracatçılara olumlu etkisi

BİST 100 endeksinde yer alan ihracatçı şirketler, TL’nin değerindeki düşüşü avantajı çevirdi. Bunun etkisiyle şirket kârlarında yüzde 49’luk artış bekleniyor.

2.Sanayi şirketleri de iyi performans gösteriyor

İhracatçıların yanı sıra iç piyasaya yönelik üretim yapan sanayi şirketleri de, pandemi sonrasındaki açılmanın ve tedarik zincirlerindeki sıkışmaların etkisiyle iyi performans gösteriyor.

3.Sığ piyasa

Borsa İstanbul’dan kısa süre öncesine kadar ciddi bir yatırımcı çıkışı oldu. 15 Ekim’den önceki yıl içinde Borsa İstanbul’dan 1.5 milyar dolarlık çıkış gerçekleştiği görülüyor. Öte yandan yabancı yatırımcıların payı da yüzde 41’e kadar geriledi. Yabancıların çıkışı satış baskısını azalttı. Sığ piyasada küçük yatırımlar bile büyük etkiler yaratıyor.

4.Enflasyona karşı korunma aracı

Yabancılar piyasayı terk ederken yerli yatırımcılar çift haneli enflasyondan korunmak için soluğu hisse senetlerinde aldı. Strateji Portföy’den Burak Çetinçeker, “Döviz satıp hisse almak iyi bir bahis gibi görünüyor” diyor.

5.Cazip değerlemeler

Borsa İstanbul hisseleri ortalamada toplam kazançlarının 5.3 katı şirket değerinden işlem görüyor ki, bu çok ucuz kaldıklarını gösteriyor. Uluslararası yatırım kuruluşu Union Privatfonds GmbH’den Ekaterina Iliouchenko, “Ben Türk Lirası’yla ilgili karamsar pozisyondayım ama Türk hisse senetleri inanılmaz ucuz” diyor.