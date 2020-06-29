Borsada açığa satış yasağı sona eriyor

Borsa İstanbul'da 28 Şubat’tan bu yana uygulanan açığa satış yasağının Takasbank'ta devam eden otomasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından sona erdirilmesi bekleniyor.

Dünya'nın aktardığı habere göre, Takasbank'taki otomasyon düzenlemesiyle, ödünç menkul kıymet piyasasının etkin bir şekilde çalışması sağlanacak. Ardından ilk aşama olarak BİST-30 hisselerinde açığa satış yasağına son verilecek. Sonrasında ise yasağın kademeli olarak borsa genelinde kaldırılması planlanıyor.

7 Ekim'de banka hisseleriyle başladı

Açığa satış yasağı ilk olarak geçen yılın ekim ayında 7 banka için uygulanmaya başlamıştı. Daha sonra şubat ayında tüm pay piyasasında açığa satış yasağı getirilmişti.

MSCI da 24 Haziran’da yaptığı açıklamada "Sermaye kontrollerinin uzaması ya da daha sıkı bir hal alması” durumunda Türkiye’yi gelişen ülke sınıflamasından çıkarabileceğini duyurmuştu.

BIST-100 endeksi açığa satış yasağının tüm pay piyasasına genişletildiği 28 Şubat’tan bu yana yüzde 7 yükseldi.

Hisse senedinde açığa satış nedir?

Bir hisse senedini açığa satmak aslında sahip olmadığınız ama siz satış işlemini yaptıktan sonra fiyatının düşmesini beklediğiniz hisse senedini satmak anlamına gelir. Fiyatı düşmeden satış yaparsınız, fiyatı düştüğünde aynı hisse senedini daha ucuza geri alarak aradaki fiyat farkından kâr edersiniz. Normal işlemlerde önce alıp, sonra satarak kâr ya da zarar ederken; açığa satış işleminde önce satıp, geri alırken oluşan farktan kazanırsınız.