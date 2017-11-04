Bonn'da gösteri: İklimi koruyun, kömürü durdurun

Bonn kentinde 100'den fazla çevre koruma ve vatandaşlık hakları örgütünün destek verdiği eyleme organizatörlerin verdiği rakamlara göre 25 bin kişi katıldı. Yaklaşık 1000 bisikletli de Köln'den gelerek eyleme destek verdi. Gösteri sırasında herhangi bir şiddet olayı yaşanmadı.

Katolik yardım kuruluşu Misereor'dan enerji uzmanı Kathrin Schröder "Federal Hükümet'ten linyit kömürü işletmeleri ve termik santrallerden kesin bir çıkış yolu talep ediyoruz” dedi. Schröder ancak bu şekilde hükümetin önüne koyduğu iklim koruma hedeflerine ulaşabileceğini ifade etti. Alman enerji uzmanı, atmosfere karbondioksit salımlarının asıl sorumlusu olan zengin ülkelerin, iklim değişikliğinin sonuçlarıyla baş etme konusunda zayıf ülkeleri daha güçlü bir biçimde desteklemesi gerektiğini söyledi.

Almanya'nın eski başkenti Bonn'da pazartesi günü başlayacak olan Dünya İklim Konferansı'nın (COP23) ana gündem maddesi, 2015 Paris İklim Anlaşması hükümlerinin somut olarak hayata geçirilmesi. Anlaşma sanayileşme öncesi döneme göre dünyanın ısınmasını iki dereceyle sınırlandırmayı hedefliyor. Birçok ülke Bonn'daki konferansta ülkesini iklim anlaşmasından çıkartan ABD Başkanı Donald Trump'a da net bir işaret verilmesini istiyor.

DPA, AFP, EPD, KNA/EC,BW

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