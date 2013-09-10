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Yaşam

Bond'un denizaltı arabasına 550 bin sterlin

James Bond serisinin 1977 yapımı filminde kullanılan ve denizaltıya dönüşen araba Londra'daki açık artırmada 550 bin sterline satıldı

10 Eylül 2013 18:45

James Bond serisindeki, "Beni Seven Casus" filminde kullanılan denizaltıya dönüşen araba, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen açık artırmada 550 bin sterline (yaklaşık 1 milyon 745 bin TL) alıcı buldu.
Başrolünü İngiliz film yıldızı Roger Moore'un oynadığı, 1977 yapımı filmdeki bir su altı sahnesi çekimi için tasarlanmış, farklı şekliyle dikkati çeken Lotus Esprit model araç, RM Auctions adlı müzayede şirketinin düzenlediği açık artırmada satıldı.
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Açık artırma öncesi 650 bin ila 950 bin sterlin arasında değer biçilen aracın, daha düşük bir fiyata satılmasında, aracın, tamamen çalışır durumda bir denizaltı olma özelliğine sahip olmasına karşın, yolda sürülememesinin etkili olduğu sanılıyor.

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