Boluspor-Denizlispor: 1-2

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Serkan Tokat (x), Önder Yılmaz (x), Ömer Tevfik Özkoç (x)

BOLUSPOR: Gökhan (x)- Uğur (x), Diarra (xx), Ümit(xx), Ufuk(xx), Melih (xx)(Dk.65 Burak Asan xx), Umut (x)(Dk.80 Bilal Sebaihi), İshak (xx), Akabueze (xx), Guido (x)(Dk.85 Mustafa Durak), Özgür Can(x)

DENİZLİSPOR: Stochowiak (xxx)- Alperen (xxx), Taha Can (xx), Abdülkerim (xxx), Kerem Can (xx), Deniz (xx)(Dk.46 Ziya xx), Mbamba (xxx), Burak Çalık (xxx)(Dk.90 Gökhan Süzen), Aissati (xx) (Dk.83 Burak Altıparmak), Recep (xx), Mehmet (xxx)

GOL: Dk. 35 Aissati (KK) (Boluspor), Dk.60 Recep, Dk.69 Burak Çalık (Denizlispor)

KIRMIZI KART: Dk. 30 İshak (Boluspor)

SARI KART: Uğur, İshak, Umut, Gökhan, Özgür Can (Boluspor) Mehmet, Ziya (Denizlispor)

Spor Toto 1\'inci Lig\'de Boluspor, sahasında karşılaştığı Denizlispor\'a 2-1 mağlup oldu.

5\'inci dakikada ceza sahası dışından İshak Çakmak\'ın kullandığı serbest vuruşta kaleci Stochowiak topu yumruklayarak kornere çeldi.

18\'inci dakikada Melih\'in ara pasında topla buluşan Guido Koçer müsait pozisyonda topu dışarı attı.

30\'uncu dakikada İshak, Denizlispor\'lu bir futbolcu ile girdiği mücadelede ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

35\'inci dakikada sol kanattan Guido Koçer\'in yerden ceza sahası içine çıkardığı topa Aissati\'nin ters vuruşunda top ağlarla buluştu:1-0.

45+2\'nci dakikada Melih 2 savunma oyuncusundan sıyrılarak kaleci ile karşı karşıya kaldı. Kaleciyi çalımlamak isteyen Melih\'e yatarak müdahale eden kaleci Stochowiak topu kaptı.

57\'inci dakikada gelişen Denizlispor atağında savunma arkasına atılan topa hareketlenen Burak Çalık kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu dışarı gönderdi.

58\'inci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Özgür Can\'ın gelişine sert vuruşunu kaleci kornere çeldi.

60\'ıncı dakikada ceza sahası içine açılan ortaya Recep\'in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-1.

69\'uncu dakikada savunmasının arkasına atılan topla buluşan Burak Çalık\'ın vuruşunda top filelerde: 2-1. Golün ardından Bolusporlu futbolcular ve teknik direktör Sait Karafırtınalar, hakemin gol kararına ofsayt gerekçesiyle itiraz etti. İtirazların ardından hakem Serkan Tokat, Sait Karafırtınalar\'ı tribüne gönderdi.

88\'inci dakikada ceza sahası dışından Özgürcan\'ın vuruşunda top üst direkten döndü.

Karşılaşma Denizlispor\'un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

