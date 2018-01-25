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Bolu'da 56 kişi TOKİ'den ev sahibi oldu

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve Abant İzzet Baysal Üniversitesi (AİBÜ) işbirliği ile gerçekleştirilen toplu konut projesi kapsamında çekilen kurada 56 kişi, ev sahibi olmaya hak kazandı

25 Ocak 2018 20:03

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU\'da, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve Abant İzzet Baysal Üniversitesi (AİBÜ) işbirliği ile gerçekleştirilen toplu konut projesi kapsamında çekilen kurada 56 kişi, ev sahibi olmaya hak kazandı.
TOKİ ve AİBÜ işbirliği ile Kürkçüler Mahallesi mevkiinde yapılan TOKİ konutları için kent merkezindeki bir otelde konut alma ve konut belirleme kurası çekildi. Kura çekimine ev sahibi olma umuduyla TOKİ\'ye başvuran 66 kişi katıldı. 4+1\'lik 32 konut projesine 28 kişi, 3+1 24 konut projesine ise 38 kişi başvurdu. 4+1\'lik projede artan 4 konut için kurada adı çıkmayan 14 kişi için yeniden çekiliş yapıldı. Toplam 56 kişi ev sahibi olmaya hak kazandı.
TOKİ\'nin kurasıyla ev sahibi olmaya hak kazanan Muzaffer Düger, \"Daha önce evim yoktu. İlk kez ev sahibi oluyorum. TOKİ\'nin özellikle yatay mimari, yatay konsept konusunda örneklerinden biri olacak\" dedi.

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