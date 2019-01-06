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Bolu Dağı'nda kar yağışı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da, TEM yolu ve D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı kesiminde etkili olan kar yağışı ulaşımı yavaşlattı

06 Ocak 2019 15:24

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU\'da, TEM yolu ve D-100 Karayolu\'nun Bolu Dağı kesiminde etkili olan kar yağışı ulaşımı yavaşlattı.
TEM yolu ve D-100 Karayolu\'nda sabah saatlerinde başlayan kar yağışı aralıksız devam ediyor. TEM Otoyolu\'nun Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler kesiminde, D-100 Karayolu\'nun Abant Kavşağı, Yumrukaya, Bakacak, Karanlıkdere, Seymenler mevkisinde yoğun kar yağışı sürüyor. Kar kalınlığı yer yer 15 santimetreye kadar ulaşırken, Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmasıyla yolun karla kaplanmasını önlüyor. Polis ekipleri sürücüleri kar yağışı ve buzlanma konusunda dikkatli olmaları yönünde uyarıyor. Kar yağışının gün boyu ve Salı gününe kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

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