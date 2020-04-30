Bollywood yıldızı Rişi Kapur hayatını kaybetti

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Ünlü Bollywood aktörü Rişi Kapur'un hayatını kaybettiği açıklandı. Kapur, iki yıldır lösemi ile savaşıyordu.

Kapur, 67 yaşındaydı.

Kapur'a 2018'de kanser tanısı konulmuştu. Yaklaşık bir sene boyunca New York'ta tedavi gören Kapur, geçen Eylül ayında Hindistan'a dönmüştü. Bollywood aktörünün bu sabah Mumbay'da bir hastanede hayatını kaybettiği açıklandı.

Kapur'un temsilcisi yaptığı açıklamada, "Doktorlar ve sağlık çalışanları onun son dakikaya kadar yüzlerini gülümsettiğini söyledi" yazdı.

Açıklamada, "Dünyanın her yerinden hayranlarının ona gösterdiği sevgiye minnettardı. Aramızdan ayrıldıktan sonra gözyaşlarıyla değil, gülen yüzlerle hatırlanmak istiyordu" denildi.