Böhmermann ekranlara ara veriyor

Alman İkinci Kanalı ZDF sunucusu Jan Böhmermann, Facebook sayfası üzerinden yayınladığı

mesajında "Kamuoyu ve internet yeniden mülteci krizi, kedi videoları, Sophia Thomalla'nın aşk

hayatı gibi gerçekten önemli konulara odaklanabilsin diye ekranlara kısa bir süre ara vermeyi

kararlaştırdığını" kaydetti. Böhmermann izleyicilere de verdikleri destek için teşekkür etti.

Böhmermann mesajının sonunda kendini bulmak için Segway'iyle Hristiyanlar için kutsal kabul

edilen bir hac yolu olan Jakobsweg yollarına düşmeden önce ilk olarak Twerk&Travel ile

Kuzey Kore'yi gezerek basın ve sanat özgürlüğü konusunu yeniden açıklayacağını belirtti.

ZDF Genel Müdürü Thomas Bellut mizahçı Jan Böhmermann'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip

Erdoğan ile olan hukuk mücadelesinde tam destek sözü vermiş, "Birlikte gerekli tüm

mercilere başvuracağız" demişti.

