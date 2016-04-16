Böhmermann ekranlara ara veriyor

Alman İkinci Kanalı ZDF sunucusu Jan Böhmermann, Facebook sayfası üzerinden yayınladığı
mesajında "Kamuoyu ve internet yeniden mülteci krizi, kedi videoları, Sophia Thomalla'nın aşk
hayatı gibi gerçekten önemli konulara odaklanabilsin diye ekranlara kısa bir süre ara vermeyi
kararlaştırdığını" kaydetti. Böhmermann izleyicilere de verdikleri destek için teşekkür etti.
Böhmermann mesajının sonunda kendini bulmak için Segway'iyle Hristiyanlar için kutsal kabul
edilen bir hac yolu olan Jakobsweg yollarına düşmeden önce ilk olarak Twerk&Travel ile
Kuzey Kore'yi gezerek basın ve sanat özgürlüğü konusunu yeniden açıklayacağını belirtti.
ZDF Genel Müdürü Thomas Bellut mizahçı Jan Böhmermann'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan ile olan hukuk mücadelesinde tam destek sözü vermiş, "Birlikte gerekli tüm
mercilere başvuracağız" demişti.