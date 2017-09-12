Boğazından bıçaklanarak öldürüldü

Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ(İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Ödemiş İlçesi\'nde 35 yaşındaki Rıza Gül, çıkan tartışma sonunda 52 yaşındaki Ahmet Girgin\'i boğazından bıçaklayarak öldürdü. Polis, Rıza Gül ve para ve değerli eşyalarını gasp ettiklerini iddia ettiği 57 yaşındaki İbrahim Tapkan ve 26 yaşındaki Hakan Vurur, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Olay, bugün saat 00.30 sıralarında, 302 Sokak\'taki bir evin önünde meydana geldi. R.G., kendisine saldırdığını öne sürdüğü Ahmet Girgin\'i boğazından bıçaklayarak ağır yaraladı. Kanlar içinde kalmasına rağmen 3 tekerlekli elektrikli bisikletine binen Girgin, yaralandığı yerden yaklaşık 1300 metre mesafede bulunan Kuvvetli Mahallesi 2\'nci Kır Çiçeği Sokağı\'ndaki evine gitmek üzere yola çıktı. Girgin, evinin yakınlarında elektrikli bisikletten yere düştü. Girgin\'i görenler sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Girgin\'i ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Girgin, yaşamını yitirdi. Rıza Gül, polis tarafından gözaltına alındı. Gül, Girgin ile birlikte İbrahim Tapkan ile Hakan Vurur\'un 2 bin 500 lirasını gasp ettiğini öne sürdü. Bunun üzerine bu kişiler de gözaltına alındı. Girgin\'in cesedi ise otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen İbrahim Tapkan ile Hakan Vurur tutuklandı.

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