Boğaziçi Üniversitesi önündeki protestoya polis engeli; 100'den fazla öğrenci gözaltına alındı

Boğaziçi Üniversitesi rektörülüğüne Cumhurbaşkanlığı kararıyla Prof. Dr. Melih Bulu'nun atanmasına karşı öğrencilerin düzenlediği protestoya polis engeli geldi. Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin Hisarüstü'nde yapmak istedikleri basın açıklamasına karşı polis ekipleri okuldan çıkmalarına izin vermezken, desteğe gelen öğrenci grubuna da Etiler'de müdahale edildi. Boğaziçi Dayanışması, Etiler'deki müdahalede çok sayıda öğrencinin gözaltına alındığını duyurdu. Okul içerisine polis girmesinin ardından Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri rektörlük önüne yürüdü. Avukat Efkan Bolaç, okul dışında yaşanan olaylarda 106 öğrencinin gözaltına alındığını belirtti.

TIKLAYIN - Boğaziçi Üniversitesi'ne polis girdi, rektör Bulu'yu protesto eden çok sayıda öğrenci gözaltına alındı!

Etiler'de gözaltına alınan öğrencilerin Koç Dayanışması, Yıldız Dayanışması ve diğer gruplardan olduğu öğrenilirken, 20'den fazla kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Boğaziçi Üniversitesi önünde de slogan atan en az 2 öğrenci gözaltına alındı.

İstanbul Valiliği'nden ya da Emniyet Müdürlüğü'nden ise şu ana kadar olaylarla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, okulun polis ablukasına alınmasının ve dışarıya çıkmalarının engellenmesinin ardından, Rektörlük binasının etrafında toplandı. Öğrenciler, Melih Bulu ile görüşme talep ediyor.

İzmir'de de gözaltılar var İzmir'de de Boğaziçili öğrencilere destek vermek isteyen 9 Eylül Üniversitesi öğrencileri gözaltına alındı. Alsancak'ta yürüyüş yapmasına izin verilmeyen 20'den fazla öğrencinin gözaltına alındığı bildirildi. Dokuz Eylül Dayanışması'ndan yapılan açıklama şu ifadeler kullanıldı: "İzmir Öğrenci Dayanışması'nın çağrısıyla, Boğaziçi saldırılarına cevaben 17.00'da Alsancak ÖSYM önünde gerçekleştirilecek Onur Yürüyüşü'ne saldırı gerçekleşti. Alana geçen çok sayıda arkadaşımız işkenceyle gözaltına alınıyor. "Arkadaşlarımızı işkenceyle gözaltına alanların saldırıları gözaltı aracında da devam ediyor. Bilinsin ki ne saldırıları, ne gözaltıları ne de tutuklamaları bizi demokratik üniversite mücadelemizden, lgbti+ söylemlerinizin karşısında durmaktan vazgeçirmeyecektir!" AGD, Beyazıt Meydanı'nda eylem düzenledi Aynı saatlerde Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Beyazıt Meydanı'nda başka bir eylem düzenledi. AGD'li üyeler Boğaziçi Üniversitesi'nde Cuma günü öğrenciler tarafından hazırlanan sergide üzerinde Kabe'nin olduğu bir resmin yer almasını protesto etti.

Öğrenci Sendikası ise AGD'nin yaptığı eylemi işaret ederek, Boğaziçi Üniversitelilerin basın açıklamasına izin verilmemesine tepki gösterdi.

Ne olmuştu?

Boğaziçi Üniversitesi'nde Cuma günü öğrenciler tarafından hazırlanan bir sergide, üzerinde Kabe'nin de olduğu bir resmin yer almasının ardından iki öğrenci tutuklandı.

Tutuklananların Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri olduğu açıklandı.