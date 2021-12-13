Boğaziçi Üniversitesi'ndeki 29 bölümden ortak açıklama: Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne yapılan atama kabul edilemez!

Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne İzmir Bakırçay Üniversitesi'nden Doç. Dr. İlhami Öztürk’ün atanmasına tepki gösteren 29 bölüm, atama için "Kabul edilemez nitelikte" dedi.

Boğaziçi Üniversitesi’ndeki tüm bölümler, Naci İnci’nin 18 Kasım’da İzmir Bakırçay Üniversitesi öğretim üyelerinden Doç. Dr. İlhami Öztürk’ü Sosyal Bilimler Enstitüsüne (SBE) müdür olarak atamasına dair bir açıklama yayımladı.

Üniversitede bulunan Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Fen Bilimler Enstitüsüne bağlı 29 bölümün imzasını taşıyan açıklamada; Sosyal Bilimler Enstitüsüne Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyelerinin 9 Şubat’ta gerçekleştirdikleri seçimde öğretim üyelerinin oylarıyla seçilen bir öğretim üyesi yerine, akademisyenlerin iradesi hiçe sayılarak dışarıdan bir öğretim üyesi atanmasının üniversitenin şeffaf ve demokratik yönetim yapısına zarar vereceği ve bu nedenle kabul edilemez olduğu belirtiliyor.

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, 9 Şubat 2021’de üniversitenin demokratik ve şeffaf yönetişim ilkeleri doğrultusunda bir seçim gerçekleştirmiş, seçmen listesinde bulunan 245 akademisyenin 201’inin katıldığı oylamada Ekonomi Bölümü Başkanı ve Üniversite Yönetim Kurulu (ÜYK) Üyesi Prof. Dr. Ünal Zenginobuz, 197 evet, dört hayır oyu alarak Sosyal Bilimler Enstitüsü müdürü olarak seçilmişti.

Boğaziçi Üniversitesi’ne Cumhurbaşkanı tarafından 2 Ocak’ta rektör olarak atanan ve yine Cumhurbaşkanı tarafından 16 Temmuz’da görevden alınan Prof.Dr. Melih Bulu, Zenginobuz yerine İşletme Bölümü'nden bir öğretim üyesini SBE Müdürü olarak atadığını ilan etmiş ama bahsi geçen öğretim üyesi görevi kabul etmemişti. Bulu, atadığı öğretim üyesinin görevi kabul etmemesi üzerine o dönem Rektör yardımcısı olan Fizik profesörü Prof. Dr. Naci İnci’yi vekaleten SBE müdürü olarak atamıştı.

Bulu’nun Cumhurbaşkanı tarafından görevden alınmasının ardından İnci, Cumhurbaşkanı tarafından 16 Temmuz’da vekaleten, 21 Ağustos’taysa asaleten Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atandı. Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri 2 Ocak’tan beri üniversitelerine kendi iradeleri hiçe sayılarak rektör atanmasını protesto etmek amacıyla haftanın her iş günü öğle arasında sırtlarını Rektörlük binasına dönüyor.

Açıklama metninin tam hali

Boğaziçi Üniversitesi’nin 29 bölümünün SBE atamasına dair açıklamasının tam metni:

"Bizler, Türkiye'nin dört bir yanından gelen öğrencilere nitelikli bir eğitim sunmayı ilke edinmiş 50 yıllık bir kamu üniversitesi olan Boğaziçi Üniversitesi'nin aşağıda adları bulunan bölüm ve birimleri olarak, sosyal bilimler alanındaki tüm lisansüstü programlarımızı düzenleyip idare eden Sosyal Bilimler Enstitüsüne, üniversitemiz dışından, enstitüye bağlı hiçbir birimle ilgisi olmayan bir alandan bir öğretim üyesinin müdür olarak atanmasını üzüntü ve şaşkınlıkla karşılıyoruz.

Üniversitemizin Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı programlarda, enstitü müdürlüğü görevini yerine getirebilecek birbirinden değerli ve geniş idari tecrübe sahibi pek çok öğretim üyesi mevcuttur.

Ayrıca öğretim üyeleri kendi iradelerini net bir şekilde ortaya koyup enstitüye bir müdür seçmişlerdir. Boğaziçi’nin kamu üniversitesi deneyimi çerçevesinde oluşmuş aşağıdan yukarıya şeffaf ve demokratik yönetim yapısına aykırı bir şekilde dışarıdan bir kişinin bu göreve atanması, üniversitemize zarar vereceğinden kabul edilemez niteliktedir. Geri dönülmez bir kamu zararı yaratan bu uygulamadan derhal vazgeçilmesi, Boğaziçi Üniversitesinin uluslararası standartlarda nitelikli bir eğitim ve araştırma üniversitesi olarak ayakta kalabilmesi için elzemdir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

1.Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

2.Eğitim Bilimleri

3.Temel Eğitim

4.Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

5.Yabancı Diller Eğitimi

6.Batı Dilleri ve Edebiyatları

7.Çeviribilimi

8.Dilbilim

9.Felsefe

10.Fizik

11.Kimya

12.Matematik

13.Moleküler Biyoloji ve Genetik

14.Psikoloji

15.Sosyoloji

16.Tarih

17.Türk Dili ve Edebiyatı

18.İktisat

19.İşletme

20.Siyaset Bilimi ve Uluslararası ilişkiler

21.Turizm İşletmeciliği

22.Uluslararası Ticaret

23.Yönetim Bilişim Sistemleri

24.Bilgisayar Mühendisliği

25.Elektrik-Elektronik Mühendisliği

26.Endüstri Mühendisliği

27.İnşaat Mühendisliği

28.Makine Mühendisliği

29.Kimya Mühendisliği"