Boğaziçi protestolarında gözaltına alınan 21 kişi daha serbest bırakıldı

Cumhurbaşkanı kararıyla eski AKP milletvekili aday adayı Prof. Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atamasının ardından düzenlenen protestolara ilişkin gözaltına alınanlardan 21 kişi adliyeye sevk edilmişti. Adliyeye sevk edilen 21 kişi, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Gözaltında tutulan 21 kişiden 8’i karakola imza verme ve yurtdışı çıkış yasağıyla, 10 kişi de yurtdışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı. Dün adliyeye çıkarılan 24 kişi de ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Ne olmuştu?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince, Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs Ana Giriş Kapısı önünde 'Üniversitemizde kayyım rektör istemiyoruz' başlığı altında basın açıklaması ve protesto gösterisi yapan öğrencilerden '2911 sayılı Kanun'a muhalefet' ve 'görevli memura mukavemet' suçlarını işledikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 45 kişiden 21'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı.