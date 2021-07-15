Boğaziçi'nde derslerine son verilen Feyzi Erçin, Bulu'nun görevden alınmasını yorumladı: Hiçbir şey bitmiş değil tam tersine yeni başlıyor

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestoların 148'inci gününde, 8 yıldır görev yaptığı Batı Dilleri ve Edebiyatları bölümündeki dersine rektörlük tarafından izin verilmeyen yarı zamanlı öğretim görevlisi Feyzi Erçin, Prof. Dr. Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü görevinden alınmasına ilişkin olarak, "Bu yolda Melih Bulu'nun yanlışlığını ortaya koyabildiğimiz ve direnerek dayanışma göstererek burda değişiklik sağlayabildiğimiz için şu an mutluyuz, sevinçliyiz ve bu kazanımın da devamını getirecek adımlar atmaya istekliyiz. Ama tek başına bu kararı verip de hiçbir şey bitmiş değil tam tersine yeni başlıyor" yorumunu yaptı.

Cumhuriyet gazetesine konuşan Erçin, "Şüphesiz ki önemli bir kazanım ve bir kazanım ama bu istediklerimizin sadece bir kısmı. Temelde amacımız atamayla ilgili yanlışlığı göstermekti ve esas amacımız seçimle bir rektörün gelmesini sağlamak. Ama bu yolda Melih Bulu'nun yanlışlığını ortaya koyabildiğimiz ve direnerek dayanışma göstererek burda değişiklik sağlayabildiğimiz için şu an mutluyuz, sevinçliyiz ve bu kazanımın da devamını getirecek adımlar atmaya istekliyiz. Ama tek başına bu kararı verip de hiçbir şey bitmiş değil tam tersine yeni başlıyor. Bundan sonra da daha hızlı daha kuvvetli ve heyecanlı bir şekild devam edeceğiz . Şu anda bir kazanım olması da herkesi çok morallendiriyor ve güç veriyor. Ama bundan sonrası yeni bir yolculuk olacak şu ana kadar olanlardan daha farklı olacak." dedi.

Naci İnci'nin vekalaten atanmasına ilişkin de konuşan Erçin "Bu görevi birisinin yapması gerektiği ve bunu bir rektör yardımcısının vekaleten yapması doğal olduğu için aslında olağan bir adım. Ama bir yandan da Naci İnci, kendini okuldaki her pozisyona vekaleten atadığı ve birden çok pozisyonu, birden çok oy kullanabilmek için işgal ettiği için tabii ki ironik bir yanı var. Şu anda o pozisyonların azlığı sebebiyle de onu atayacak başka birisi yok, kendi kendini vekaleten atamak zorunda kalıyor. Bu da zaten bugüne kadar 6 aydır okulun idaresindeki tüm temel yanlışları ortaya koymuş oluyor" ifadesini kullandı.

TIKLAYIN | Öğrenci ve akademisyenlerin protestoları için "6 ayda biter" diyen Prof. Melih Bulu, 7. ayında Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü görevinden alındı