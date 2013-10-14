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Yaşam

Boğaziçi Köprüsü pembeye bürünecek

Boğaziçi Köprüsü, meme kanserinde erken tanının önemi konusunda bilinç yaratmak amacıyla pembeye bürünecek

14 Ekim 2013 20:54

Meme Sağlığı Derneği'nden (MEMEDER) yapılan yazılı açıklamada, her yıl ekim ayı boyunca başta kadınlar olmak üzere tüm kamuoyunu, meme kanserinde erken tanının önemi konusunda bilinçlendirmeyi amaçlayan etkinlikler gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, " Meme Kanseri Bilinçlendirme" ayı etkinlikleri Boğaziçi Köprüsü 'nün, 15 Ekim'de saat 20.00'de pembe renkte ışıklandırılacağı bildirildi. 
Açıklamada, bilinçlendirme kampanyasına destek olmak isteyenlerin, etkinlik saatinde köprünün fotoğrafını çekip sosyal paylaşım sitelerinde, "cekpembeyi" başlığı altında paylaşabileceği ifade edildi. 
 

Herkes kampanyaya destek olabilir

 
İstanbul dışında yaşayanların da kampanyaya, kendilerine ait bir pembe eşyanın fotoğrafını çekip yollayarak katılabileceği kaydedilen açıklamada, çekilen resimlerin "info@memeder.com" adresine gönderilip "Pembe Destek" afişinin oluşumuna katkıda bulunabileceği belirtildi. 
MEMEDER kurucusu Prof. Dr. Vahit Özmen, özellikle bu yıl meme kanseri farkındalık çalışmalarının büyük önem taşıdığını ifade etti. 
Derneğin uzun zamandır desteklediği meme kanseri taramasına 40 yaşında başlanması konusunun olumlu sonuçlandığını bildiren Özmen, "Kanserle Savaş Dairesi Başkanlığı, meme kanserinin erken tanısında etkinliği kanıtlanmış tek yöntem olan mamografitarama yaşını 50'den 40'a indirdi. Meme kanserinde erken tanının önemi hiçbir zaman bu yılki kadar önemli olmamıştı" ifadelerini kullandı.

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